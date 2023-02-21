Васнецова Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Васнецов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Васнецов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Васнецов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Васнецов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Васнецов Алексей Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно