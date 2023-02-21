Васнецова Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова Мария Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Васнецов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Васнецов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Васнецов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Васнецов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Васнецов Алексей Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
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