Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Жуков Порфирий Антонов
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Ольга Порфирьева
Отец ребёнка: Жуков Порфирий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Жуков Иван Порфириев
Отец ребёнка: Жуков Порфирий Антонов
Рождение ребёнка
1893
Сын: Александр
Отец ребёнка: Жуков Порфирий Антонов
Рождение ребёнка
05.02.1895
Дочь: Евдокия Порфирьева
Отец ребёнка: Жуков Порфирий Антонов
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Жуков Порфирий Антонов
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Гликерия Порфирьева
Отец ребёнка: Жуков Порфирий Антонов
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Жуков Порфирий Антонов
Работа или профессия
Неизвестно