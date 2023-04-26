Матрона Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Жуков Порфирий Антонов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Ольга Порфирьева

Отец ребёнка: Жуков Порфирий Антонов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Жуков Иван Порфириев

Отец ребёнка: Жуков Порфирий Антонов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Александр

Отец ребёнка: Жуков Порфирий Антонов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
05.02.1895

Дочь: Евдокия Порфирьева

Отец ребёнка: Жуков Порфирий Антонов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Жуков Порфирий Антонов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Гликерия Порфирьева

Отец ребёнка: Жуков Порфирий Антонов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Жуков Алексей Парфенович

Отец ребёнка: Жуков Порфирий Антонов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
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