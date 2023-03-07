Решетова Прасковья Савелиевна
Место рождения
Дата рождения1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1871
Бракосочетание
24.10.1871 ст.
Рождение ребёнка
07.09.1872 ст.
Отец ребёнка: Бакулин Мартын Сидорович
Рождение ребёнка
10.10.1873 ст.
Дочь: Бакулина Прасковья Мартыновна
Отец ребёнка: Бакулин Мартын Сидорович
Рождение ребёнка
10.10.1879 ст.
Отец ребёнка: Бакулин Мартын Сидорович
Рождение ребёнка
15.09.1886 ст.
Отец ребёнка: Бакулин Мартын Сидорович
Смерть
Неизвестно