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Решетова Прасковья Савелиевна

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Место рождения

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
24.10.1871

Муж: Бакулин Мартын Сидорович

Бракосочетание
24.10.1871 ст.

Муж: Бакулин Мартын Сидорович

Рождение ребёнка
07.09.1872 ст.

Сын: Бакулин Ефим Мартынович

Отец ребёнка: Бакулин Мартын Сидорович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1873 ст.

Дочь: Бакулина Прасковья Мартыновна

Отец ребёнка: Бакулин Мартын Сидорович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1879 ст.

Сын: Бакулин Ефим Мартынович

Отец ребёнка: Бакулин Мартын Сидорович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.09.1886 ст.

Сын: Бакулин Иван Мартынович

Отец ребёнка: Бакулин Мартын Сидорович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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