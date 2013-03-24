Радионов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1984
Дата смерти24.03.2013
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1984
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.12.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Нижний Тагил
Смерть
24.03.2013
Похороны
Неизвестно
Николопавловское