Белозерова (Носова) Прасковья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозерова (Носова) Прасковья Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белозеров Анисим Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Белозерова Дарья Анисимовна

Отец ребёнка: Белозеров Анисим Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Белозеров Иван Анисимович

Отец ребёнка: Белозеров Анисим Георгиевич

Смерть
Неизвестно

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