Белозерова (Носова) Прасковья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Белозерова Дарья Анисимовна
Отец ребёнка: Белозеров Анисим Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Белозеров Иван Анисимович
Отец ребёнка: Белозеров Анисим Георгиевич
Смерть
Неизвестно