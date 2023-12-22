Шерстюк (Яхно) Параскева Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.05.1916
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Яхно Евсей Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1869 ст.
Отец ребёнка: Шерстюк Косьма Кириллович
Рождение ребёнка
09.05.1872
Дочь: Шерстюк Ирина Кузьминична
Отец ребёнка: Шерстюк Косьма Кириллович
Рождение ребёнка
20.06.1874 ст.
Сын: Шерстюк Иван Косьмич
Отец ребёнка: Шерстюк Косьма Кириллович
Рождение ребёнка
08.11.1876
Отец ребёнка: Шерстюк Косьма Кириллович
Рождение ребёнка
09.06.1879
Дочь: Шерстюк Ирина Кузьминична
Отец ребёнка: Шерстюк Косьма Кириллович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Зива Андрей Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.05.1916
Карповка, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
Поселок Карповский, Актюбинского уезда