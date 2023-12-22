Шерстюк (Яхно) Параскева Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстюк (Яхно) Параскева Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.05.1916

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яхно Евсей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1869 ст.

Сын: Шерстюк Тимофей Косьмич

Отец ребёнка: Шерстюк Косьма Кириллович

Рождение ребёнка
09.05.1872

Дочь: Шерстюк Ирина Кузьминична

Отец ребёнка: Шерстюк Косьма Кириллович

Рождение ребёнка
20.06.1874 ст.

Сын: Шерстюк Иван Косьмич

Отец ребёнка: Шерстюк Косьма Кириллович

Рождение ребёнка
08.11.1876

Сын: Шерстюк Михаил Косьмич

Отец ребёнка: Шерстюк Косьма Кириллович

Рождение ребёнка
09.06.1879

Дочь: Шерстюк Ирина Кузьминична

Отец ребёнка: Шерстюк Косьма Кириллович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Зива Ефимий Андреевич

Отец ребёнка: Зива Андрей Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерстюк Косьма Кириллович

Смерть
27.05.1916
Карповка, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
Поселок Карповский, Актюбинского уезда
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