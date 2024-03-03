Шиян Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиян Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шиян Антон Матвеевич

Березовая Лука, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Антоновна

Отец ребёнка: Шиян Антон Матвеевич

Березовая Лука, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шиян Владимир Антонович

Отец ребёнка: Шиян Антон Матвеевич

Смерть
Около 1942
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