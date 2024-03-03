Шиян Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шиян Антон Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Антоновна
Отец ребёнка: Шиян Антон Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шиян Антон Матвеевич
Смерть
Около 1942