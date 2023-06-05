Максин Григорий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Максин Матвей Петрович
Мать: Максина Феодосия
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: Максина Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Максина Агафия Григорьевна
Мать ребёнка: Максина Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максина Екатерина
Смерть
Неизвестно