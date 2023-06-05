Максин Григорий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксин Григорий Матвеевич

Максин Григорий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Максин Матвей Петрович

Мать: Максина Феодосия

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Максин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Максина Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Максина Агафия Григорьевна

Мать ребёнка: Максина Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максина Екатерина

Смерть
Неизвестно