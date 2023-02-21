Романов Лукьян Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1766
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766
Отец: Романов Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Мать ребёнка: Романова Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Мать ребёнка: Романова Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Лукьянова
Мать ребёнка: Романова Евдокия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1834