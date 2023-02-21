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Романов Лукьян Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1766

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1741 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1741 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766

Отец: Романов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Сын: Романов Иван Лукьянов

Мать ребёнка: Романова Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Сын: Романов Яков Лукьянов

Мать ребёнка: Романова Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Лукьянова

Мать ребёнка: Романова Евдокия Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Евдокия Михайлова

Смерть
1834
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