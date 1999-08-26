Сахабиев Ахат Сахабиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСахабиев Ахат Сахабиевич

Сахабиев Ахат Сахабиевич

Место рождения

с. Шингальчи, Татарстан

Дата рождения

15.07.1915

Дата смерти

26.08.1999

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1915

Отец: Хуснутдинов Сахаби

Мать: Хуснутдинова Гарифа Кабировна

с. Шингальчи, Татарстан
Рождение ребёнка
10.07.1942

Сын: Сахабиев Анас Ахатович

Мать ребёнка: Сахабиева Кашифэ Маннановна

Рождение ребёнка
22.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сахабиева Кашифэ Маннановна

с. Шингальчи, Татарстан
Военная награда
Неизвестно
Сахабеев Асхат Сахабаеевич. Орден Отечественной войны II степени __.__.1915 Татарская АССР, Нижнекамский р-н, д. Шингальчи. Юбилейная картотека
Смерть
26.08.1999
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close