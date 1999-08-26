Сахабиев Ахат Сахабиевич
Место рожденияс. Шингальчи, Татарстан
Дата рождения15.07.1915
Дата смерти26.08.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1915
Отец: Хуснутдинов Сахаби
с. Шингальчи, Татарстан
Рождение ребёнка
10.07.1942
Мать ребёнка: Сахабиева Кашифэ Маннановна
Рождение ребёнка
22.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сахабиева Кашифэ Маннановна
с. Шингальчи, Татарстан
Военная награда
Неизвестно
Сахабеев Асхат Сахабаеевич. Орден Отечественной войны II степени __.__.1915 Татарская АССР, Нижнекамский р-н, д. Шингальчи. Юбилейная картотека
Смерть
26.08.1999