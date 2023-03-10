Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1812
Отец: Петр Леонтьев
Мать: Пелагея Иванова
Бракосочетание
04.11.1828
Муж: Герасим Афиногенов
Рождение ребёнка
17.?.1833
Сын: Иван Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Афиногенов
Рождение ребёнка
1838
Сын: Герасимов Леонтий Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Афиногенов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Тебутева Варвара Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Афиногенов
Рождение ребёнка
11.?.1843
Сын: Трофим Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Афиногенов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Афиногенов Григорий Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Афиногенов
Рождение ребёнка
23.01.1845
Сын: Семен Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Афиногенов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Аграфена Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Афиногенов
Рождение ребёнка
04.03.1850
Дочь: Алексеева Дарья Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Афиногенов
Рождение ребёнка
23.06.1855
Дочь: Февронья Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Афиногенов
Смерть
Неизвестно