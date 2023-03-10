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Екатерина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1812

Отец: Петр Леонтьев

Мать: Пелагея Иванова

Бракосочетание
04.11.1828

Муж: Герасим Афиногенов

Рождение ребёнка
17.?.1833

Сын: Иван Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Афиногенов

Рождение ребёнка
1838

Сын: Герасимов Леонтий Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Афиногенов

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Тебутева Варвара Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Афиногенов

Рождение ребёнка
11.?.1843

Сын: Трофим Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Афиногенов

Рождение ребёнка
1844

Сын: Афиногенов Григорий Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Афиногенов

Рождение ребёнка
23.01.1845

Сын: Семен Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Афиногенов

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Аграфена Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Афиногенов

Рождение ребёнка
04.03.1850

Дочь: Алексеева Дарья Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Афиногенов

Рождение ребёнка
23.06.1855

Дочь: Февронья Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Афиногенов

Смерть
Неизвестно
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