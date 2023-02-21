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Завадовский Пётр Васильевич

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Место рождения

д. Красновичи, Стародубский уезд Киевской губернии

Дата рождения

21.01.1739

Дата смерти

21.01.1812

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
21.01.1739

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Красновичи, Стародубский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1739
д. Красновичи, Стародубский уезд Киевской губернии
Место жительства
По 1812
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
Неизвестно
г. Орш, Оршанский уезд Могилёвской губернии
Смерть
21.01.1812
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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