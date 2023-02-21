Завадовский Пётр Васильевич
Место рожденияд. Красновичи, Стародубский уезд Киевской губернии
Дата рождения21.01.1739
Дата смерти21.01.1812
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1739
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Красновичи, Стародубский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1739
д. Красновичи, Стародубский уезд Киевской губернии
Место жительства
По 1812
Место жительства
Неизвестно
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
Неизвестно
г. Орш, Оршанский уезд Могилёвской губернии
Смерть
21.01.1812