Садовников Артем Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1983
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1983
Отец: Садовников Леонид
Рождение ребёнка
01.10.2018
Дочь: Садовникова Софья Артемовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.05.2022
Сын: Садовников Леонид Артемович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности