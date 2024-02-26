Садовников Артем Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садовников Артем Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1983

Отец: Садовников Леонид

Мать: Садовникова Марина Аркадьевна

Рождение ребёнка
01.10.2018

Дочь: Садовникова Софья Артемовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.05.2022

Сын: Садовников Леонид Артемович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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