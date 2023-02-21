Абдеева Медина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Отец ребёнка: Абдеев Миннулла Мухаметкабирович
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Абдеева Ляля Миннулловна
Отец ребёнка: Абдеев Миннулла Мухаметкабирович
Рождение ребёнка
07.02.1955
Дочь: Клементьва Нурия Миннулловна
Отец ребёнка: Абдеев Миннулла Мухаметкабирович
Рождение ребёнка
13.05.1964
Дочь: Абдеева Зульфира Миннулловна
Отец ребёнка: Абдеев Миннулла Мухаметкабирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1998