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Абдеева Медина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Абдеев Марат Миннуллович

Отец ребёнка: Абдеев Миннулла Мухаметкабирович

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Абдеева Ляля Миннулловна

Отец ребёнка: Абдеев Миннулла Мухаметкабирович

Рождение ребёнка
07.02.1955

Дочь: Клементьва Нурия Миннулловна

Отец ребёнка: Абдеев Миннулла Мухаметкабирович

Рождение ребёнка
13.05.1964

Дочь: Абдеева Зульфира Миннулловна

Отец ребёнка: Абдеев Миннулла Мухаметкабирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдеев Миннулла Мухаметкабирович

Смерть
1998
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