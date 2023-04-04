Крайнова (Захарова) Марина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1886
Дата смертиПосле 28.11.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.11.1905
Рождение ребёнка
26.09.1906
Сын: Крайнов Иван Александрович
Отец ребёнка: Крайнов Александр Никифорович
Рождение ребёнка
27.04.1908
Сын: Крайнов Иван Александрович
Отец ребёнка: Крайнов Александр Никифорович
Рождение ребёнка
05.08.1909
Дочь: Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Крайнов Александр Никифорович
Рождение ребёнка
28.11.1911
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Крайнов Александр Никифорович
Рождение ребёнка
26.05.1916
Дочь: Сорокина Елена Александровна
Отец ребёнка: Крайнов Александр Никифорович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 28.11.1911