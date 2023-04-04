Крайнова (Захарова) Марина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнова (Захарова) Марина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1886

Дата смерти

После 28.11.1911

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.11.1905

Муж: Крайнов Александр Никифорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.09.1906

Сын: Крайнов Иван Александрович

Отец ребёнка: Крайнов Александр Никифорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.04.1908

Сын: Крайнов Иван Александрович

Отец ребёнка: Крайнов Александр Никифорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.08.1909

Дочь: Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Крайнов Александр Никифорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.11.1911

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Крайнов Александр Никифорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.05.1916

Дочь: Сорокина Елена Александровна

Отец ребёнка: Крайнов Александр Никифорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 28.11.1911
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