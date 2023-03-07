Иван Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Сергеев

Иван Сергеев

avatar

Место рождения

Чернейка, Хотьковская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернейка, Хотьковская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1884

Сын: Грошенков Тимофей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Чернейка, Хотьковская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Грошенков Максим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Чернейка, Хотьковская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1892

Сын: Грошенков Ефрем Иванович

Мать ребёнка: не указана

Чернейка, Хотьковская волость, Сычевский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close