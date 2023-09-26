Петрова Домника Васильевна
Место рожденияНерчинский район, Забайкальский край
Дата рожденияВычислено 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1860
Дочь: Голобокова Анна Дормидонтовна
Отец ребёнка: Петров Дормидонт Васильевич
Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно