Комарова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомарова Мария

Комарова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комарова Нина Клавдияновна

Отец ребёнка: Комаров Клавдиан Флегонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Юрий Клавдиянович

Отец ребёнка: Комаров Клавдиан Флегонтович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Клавдиан Флегонтович

Смерть
Неизвестно