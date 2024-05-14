Демидова (Баскакова) Аграфена Васильевна
Место рождениясело Белява Воронежская губерния
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Владимир Константинович
Отец ребёнка: Демидов Константин Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Юрий Константинович
Отец ребёнка: Демидов Константин Михайлович
Рождение ребёнка
11.10.1936
Сын: Демидов Александр Константинович
Отец ребёнка: Демидов Константин Михайлович
Смерть
Неизвестно