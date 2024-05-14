Демидова (Баскакова) Аграфена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Баскакова) Аграфена Васильевна

Место рождения

село Белява Воронежская губерния

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Баскаков Василий Тимофеевич

Мать: Баскакова Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Владимир Константинович

Отец ребёнка: Демидов Константин Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Юрий Константинович

Отец ребёнка: Демидов Константин Михайлович

Рождение ребёнка
11.10.1936

Сын: Демидов Александр Константинович

Отец ребёнка: Демидов Константин Михайлович

Смерть
Неизвестно

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