Бурцева (Пастухова) Сусанна (Сосанна) незаконно-рожденная Егоровна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурцева (Пастухова) Сусанна (Сосанна) незаконно-рожденная Егоровна Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1909

Муж: Бурцев Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
18.11.1909

Дочь: Бурцева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Бурцев Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
05.10.1911

Дочь: Бурцева Пелагия Ивановна

Отец ребёнка: Бурцев Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
01.11.1912

Сын: Бурцев Димиан Иванович

Отец ребёнка: Бурцев Иван Леонтьевич

Смерть
Неизвестно