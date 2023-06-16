Бурцева (Пастухова) Сусанна (Сосанна) незаконно-рожденная Егоровна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1909
Рождение ребёнка
18.11.1909
Дочь: Бурцева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Бурцев Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
05.10.1911
Дочь: Бурцева Пелагия Ивановна
Отец ребёнка: Бурцев Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
01.11.1912
Отец ребёнка: Бурцев Иван Леонтьевич
Смерть
Неизвестно