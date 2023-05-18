Степанида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1806
Сын: Хорохорин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Хорохорин Иван Галактионович
Бракосочетание
До 1806
Рождение ребёнка
16.10.1808
Отец ребёнка: Хорохорин Иван Галактионович
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Хорохорин Иван Галактионович
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Арина Ивановна
Отец ребёнка: Хорохорин Иван Галактионович
Рождение ребёнка
08.04.1816
Сын: Хорохорин Трофим Иванович
Отец ребёнка: Хорохорин Иван Галактионович
ГАТО
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Хорохорин Евстрат Иванович
Отец ребёнка: Хорохорин Иван Галактионович
Смерть
Неизвестно