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Степанида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1806

Сын: Хорохорин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Хорохорин Иван Галактионович

Калаис, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1806

Муж: Хорохорин Иван Галактионович

Рождение ребёнка
16.10.1808

Сын: Хорохорин Козма Иванович

Отец ребёнка: Хорохорин Иван Галактионович

Калаис, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Хорохорин Иван Галактионович

Калаис, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Арина Ивановна

Отец ребёнка: Хорохорин Иван Галактионович

Рождение ребёнка
08.04.1816

Сын: Хорохорин Трофим Иванович

Отец ребёнка: Хорохорин Иван Галактионович

Калаис, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
ГАТО
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Хорохорин Евстрат Иванович

Отец ребёнка: Хорохорин Иван Галактионович

Смерть
Неизвестно