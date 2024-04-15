Перевалова Александра Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевалова Александра Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1896 ст.

Сын: Перевалов Фрол Терентьевич

Отец ребёнка: Перевалов Терентий Филиппович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
25.01.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Ксения Петровна ? Перевалова ?
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевалов Терентий Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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