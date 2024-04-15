Перевалова Александра Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
17.08.1896 ст.
Сын: Перевалов Фрол Терентьевич
Отец ребёнка: Перевалов Терентий Филиппович
Восприемник
25.01.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Ксения Петровна ? Перевалова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно