Парасковья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парасковья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1821 г.р.

Мать

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Василий Ефимов

Мать: Акулина Степанова

Смерть
Неизвестно
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