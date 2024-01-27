(Mcguiness) Patricia Loretta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Mcguiness) Patricia Loretta

Место рождения

California, USA

Дата рождения

08.12.1914

Дата смерти

15.05.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

California, USA
Рождение ребёнка
12.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Fadeff Alfred Robert

Alameda, Alameda, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Fadeff Alfred Robert

Смерть
15.05.1977
Oakland, Alameda, California, USA
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