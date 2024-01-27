(Mcguiness) Patricia Loretta
Место рожденияCalifornia, USA
Дата рождения08.12.1914
Дата смерти15.05.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Fadeff Alfred Robert
Alameda, Alameda, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Fadeff Alfred Robert
Смерть
15.05.1977
Oakland, Alameda, California, USA