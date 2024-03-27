Саглуков Ахтям J2A-Y770R
Место рожденияс.Уразовка, Уразовской волости, Сергачского уезда, Нижегородской губернии
Дата рождения1804
Дата смерти27.04.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Акаева) Хакима
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: (Акаева) Хакима
Рождение ребёнка
10.10.1840
Сын: Ахтямов Фейсхан J-M172 Ахтямович
Мать ребёнка: (Акаева) Хакима
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Ахтямова) Кабира
Мать ребёнка: (Акаева) Хакима
Рождение ребёнка
06.02.1854
Дочь: (Ахтямова) Хамида
Мать ребёнка: (Акаева) Хакима
Смерть
27.04.1888
Причина смерти: старость
Рождение ребёнка
25.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Акаева) Хакима