Саглуков Ахтям J2A-Y770R — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саглуков Ахтям J2A-Y770R

Место рождения

с.Уразовка, Уразовской волости, Сергачского уезда, Нижегородской губернии

Дата рождения

1804

Дата смерти

27.04.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Ермачков Саглук صعلوق

Мать: (Мунжафярова) Исанбика 1 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Акаева) Хакима

Рождение ребёнка
1833

Сын: Ахтямов Мухаммадзариф

Мать ребёнка: (Акаева) Хакима

Рождение ребёнка
10.10.1840

Сын: Ахтямов Фейсхан J-M172 Ахтямович

Мать ребёнка: (Акаева) Хакима

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Ахтямова) Кабира

Мать ребёнка: (Акаева) Хакима

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.02.1854

Дочь: (Ахтямова) Хамида

Мать ребёнка: (Акаева) Хакима

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
27.04.1888
Причина смерти: старость
Рождение ребёнка
25.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Акаева) Хакима

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

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