Постников Иван Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПостников Иван Захарович

Постников Иван Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

1871

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Коллежский асессор в 1853 г.
Смерть
1871
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close