Ванюкова (Лямина) Клавдия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванюкова (Лямина) Клавдия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1920

Дата смерти

05.01.2003

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1920

Отец: Лямин Яков Никонович

Мать: Лямина Мария Дмитриевна

Бракосочетание
21.07.1944

Муж: Ванюков Геннадий (Георгий) Александрович

Самара, Самара, Самарская область
Развод
До 1944

Муж: Мартынов Николай

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
24.03.1945

Дочь: Гребенкина Людмила Геннадьевна

Отец ребёнка: Ванюков Геннадий (Георгий) Александрович

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Николай

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
05.01.2003
Самара, Самара, Самарская область