Ванюкова (Лямина) Клавдия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1920
Дата смерти05.01.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1920
Отец: Лямин Яков Никонович
Мать: Лямина Мария Дмитриевна
Бракосочетание
21.07.1944
Развод
До 1944
Муж: Мартынов Николай
Рождение ребёнка
24.03.1945
Дочь: Гребенкина Людмила Геннадьевна
Отец ребёнка: Ванюков Геннадий (Георгий) Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартынов Николай
Смерть
05.01.2003