Макаров Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1949
Дата смерти22.06.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1975
Дочь: Ерофеева Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Макарова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
21.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
16.07.1985
Дочь: Романова Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Макарова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
23.01.1989
Дочь: Большакова Мария Владимировна
Мать ребёнка: Макарова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
10.10.1990
Дочь: Макарова Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Макарова Любовь Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.06.2003