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Макаров Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1949

Дата смерти

22.06.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1975

Дочь: Ерофеева Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Макарова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
21.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
16.07.1985

Дочь: Романова Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Макарова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
23.01.1989

Дочь: Большакова Мария Владимировна

Мать ребёнка: Макарова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
10.10.1990

Дочь: Макарова Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Макарова Любовь Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Любовь Николаевна

Смерть
22.06.2003
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