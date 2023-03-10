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(Горбатенко) Анна Якимовна

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Место рождения

Тобольская губ., Ишимский у., Ларихинская вол., с.Тихоновка, Россия

Дата рождения

10.02.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1904

Отец: Горбатенко Яким Протаевич?

Мать: Горбатенко Ефимия Николаевна

Тобольская губ., Ишимский у., Ларихинская вол., с.Тихоновка, Россия
МК п.Январцевский, 1904
Крещение
14.02.1904
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1904
Работа или профессия
Неизвестно
дочь крестьянина, девица
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губ., Ишимский у., Ларихинская вол., с.Тихоновка, Россия
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно
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