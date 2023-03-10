(Горбатенко) Анна Якимовна
Место рожденияТобольская губ., Ишимский у., Ларихинская вол., с.Тихоновка, Россия
Дата рождения10.02.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1904
Тобольская губ., Ишимский у., Ларихинская вол., с.Тихоновка, Россия
МК п.Январцевский, 1904
Крещение
14.02.1904
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1904
Работа или профессия
Неизвестно
дочь крестьянина, девица
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губ., Ишимский у., Ларихинская вол., с.Тихоновка, Россия
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно