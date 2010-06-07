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Антонова Ксения Романовна
Антонова Ксения Романовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.06.2010
Пол
Женский
Отец
Антонов Роман Николаевич
1983 г.р.
Мать
Антонова Ольга Александровна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.2010
Отец:
Антонов Роман Николаевич
Мать:
Антонова Ольга Александровна
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