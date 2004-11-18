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Гусак Сергей Адамович

Место рождения

Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан

Дата рождения

07.09.1961

Дата смерти

18.11.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Рождение ребёнка
30.11.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
18.11.2004
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