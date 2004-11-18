Гусак Сергей Адамович
Место рожденияБухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Дата рождения07.09.1961
Дата смерти18.11.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Рождение ребёнка
30.11.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
18.11.2004