Осип Агеев( Агеевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осип Агеев( Агеевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Агей

Мать: Ирина или Арина

Смерть
Неизвестно
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