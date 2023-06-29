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Тарасов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЮХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1996

Дочь: Зырянова - Тарасова Валерия Сергеевна

Мать ребёнка: Тарасова - Лысенко Елена Викторовна

Рождение ребёнка
2011

Дочь: Тарасова Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Тарасова - Лысенко Елена Викторовна

Рождение ребёнка
2014

Дочь: Тарасова Василиса Сергеевна

Мать ребёнка: Тарасова - Лысенко Елена Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова - Лысенко Елена Викторовна