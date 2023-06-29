Тарасов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1996
Дочь: Зырянова - Тарасова Валерия Сергеевна
Мать ребёнка: Тарасова - Лысенко Елена Викторовна
Рождение ребёнка
2011
Дочь: Тарасова Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Тарасова - Лысенко Елена Викторовна
Рождение ребёнка
2014
Дочь: Тарасова Василиса Сергеевна
Мать ребёнка: Тарасова - Лысенко Елена Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно