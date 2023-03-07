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Мурылева Авдотья Андреева

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Место рождения

поч. Шиврина, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Шиврина, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурылев Семен Агафонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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