Маковецкий Лаврентий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маковецкий Анатолий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маковецкий Фёдор Лаврентевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маковецкий Василий Лаврентевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маковецкий Павел Лаврентевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маковецкий Пётр Лаврентевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно