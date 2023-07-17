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Маковецкий Лаврентий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маковецкий Анатолий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маковецкий Фёдор Лаврентевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маковецкий Василий Лаврентевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маковецкий Павел Лаврентевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маковецкий Пётр Лаврентевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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