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Литвина Шпринца

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

08.11.1868

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Литвина) Лея

Отец ребёнка: Литвин Вульф

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Литвина) Михля

Отец ребёнка: Литвин Вульф

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Литвина (Литвина) Софья

Отец ребёнка: Литвин Вульф

Рождение ребёнка
1855

Сын: Литвин Айзик

Отец ребёнка: Литвин Вульф

Рождение ребёнка
1856

Сын: Литвин Йосель Перасль Вульфович

Отец ребёнка: Литвин Вульф

Смерть
08.11.1868

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