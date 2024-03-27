Литвина Шпринца
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти08.11.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Литвина) Лея
Отец ребёнка: Литвин Вульф
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Литвина) Михля
Отец ребёнка: Литвин Вульф
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Литвина (Литвина) Софья
Отец ребёнка: Литвин Вульф
Рождение ребёнка
1855
Сын: Литвин Айзик
Отец ребёнка: Литвин Вульф
Рождение ребёнка
1856
Сын: Литвин Йосель Перасль Вульфович
Отец ребёнка: Литвин Вульф
Смерть
08.11.1868