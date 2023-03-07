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Киселев Тимофей Григорьев

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Место рождения

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Киселев Григорий Степанов

Мать: Лукерья Трофимова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Киселев Иван Тимофеев

Мать ребёнка: 1-я жена

Рождение ребёнка
1809

Сын: Киселев Гардей Тимофеев

Мать ребёнка: 1-я жена

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Киселев Дементий Тимофеев

Мать ребёнка: Агафья Петрова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Киселев Самсон Тимофеев

Мать ребёнка: Агафья Петрова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Киселев Алексей Тимофеев

Мать ребёнка: Агафья Петрова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Киселев Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Агафья Петрова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1-я жена

Смерть
Неизвестно
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