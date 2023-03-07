Киселев Тимофей Григорьев
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Киселев Григорий Степанов
Мать: Лукерья Трофимова
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: 1-я жена
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: 1-я жена
Рождение ребёнка
1816
Сын: Киселев Дементий Тимофеев
Мать ребёнка: Агафья Петрова
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Агафья Петрова
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Агафья Петрова
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Агафья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1-я жена
Смерть
Неизвестно