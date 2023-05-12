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Кудрявцева Тырсина Валентина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1937

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1937

Отец: Тырсин Дмитрий Егорович

Мать: Тырсина Рузова Елена

Бракосочетание
06.10.1960

Муж: Кудрявцев Александр Афанасьевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
15.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудрявцев Александр Афанасьевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
22.03.1970

Сын: Кудрявцев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Кудрявцев Александр Афанасьевич

Самара, Самара, Самарская область