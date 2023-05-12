Кудрявцева Тырсина Валентина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1937
Отец: Тырсин Дмитрий Егорович
Мать: Тырсина Рузова Елена
Бракосочетание
06.10.1960
Рождение ребёнка
15.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудрявцев Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
22.03.1970
Сын: Кудрявцев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Кудрявцев Александр Афанасьевич