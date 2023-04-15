Байленко Вера Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байленко Вера Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1910

Сын: Байленко Петр Никитович

Отец ребёнка: Байленко Никита Семенович (Иванович? Андреевич?)

Авдюшино, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_11/F_50_11_0029/F_50_11_0029-00157.jpg
Место жительства
1910
Авдюшино, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байленко Никита Семенович (Иванович? Андреевич?)

Смерть
Неизвестно
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