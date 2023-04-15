Байленко Вера Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1910
Отец ребёнка: Байленко Никита Семенович (Иванович? Андреевич?)
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_11/F_50_11_0029/F_50_11_0029-00157.jpg
Место жительства
1910
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно