Гаврилов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1821 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Артемов Гаврил

Мать: не указана

Бракосочетание
25.10.1841

Жена: Федосиева Анастасия

Новлянское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
церковь Иоанна Златоуста
Рождение ребёнка
09.12.1843

Сын: Иванов Иван

Мать ребёнка: Федосиева Анастасия

Федино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно