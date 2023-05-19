Гаврилов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Артемов Гаврил
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1841
Жена: Федосиева Анастасия
Новлянское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
церковь Иоанна Златоуста
Рождение ребёнка
09.12.1843
Сын: Иванов Иван
Мать ребёнка: Федосиева Анастасия
Федино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно