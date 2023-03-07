Кудрявцев Артемий (Ортюшка) Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1643
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1643
Отец: Кудрявцев Федор (Фетка) Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1671
Сын: Кудрявцев Евсевий (Евсючко) Артемьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Кудрявцев Алексей (Алешка) Артемьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Кудрявцев Оксен (Оксенко) Артемьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1676
Сын: Кудрявцев Григорий (Гришка) Артемьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1678
Сын: Кудрявцев Михаил (Мишка) Артемьев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678