Кудрявцев Артемий (Ортюшка) Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Артемий (Ортюшка) Федоров

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Место рождения

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1643

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1643

Отец: Кудрявцев Федор (Фетка) Иванов

Мать: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1671

Сын: Кудрявцев Евсевий (Евсючко) Артемьев

Мать ребёнка: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Кудрявцев Алексей (Алешка) Артемьев

Мать ребёнка: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Кудрявцев Оксен (Оксенко) Артемьев

Мать ребёнка: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Кудрявцев Григорий (Гришка) Артемьев

Мать ребёнка: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1678

Сын: Кудрявцев Михаил (Мишка) Артемьев

Мать ребёнка: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1678
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