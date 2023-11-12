Бегунова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бегунова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

После 1872

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Рождение ребёнка
1831

Сын: Бегунов Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Бегунов Иван Алексеевич

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бегунов Иван Алексеевич

Смерть
После 1872
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
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