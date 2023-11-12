Бегунова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиПосле 1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1806
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Рождение ребёнка
1831
Сын: Бегунов Прокопий Иванович
Отец ребёнка: Бегунов Иван Алексеевич
Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1872
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества