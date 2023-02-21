Тыщенко Анатолий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1976
Дочь: Тыщенко Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шлаева Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно