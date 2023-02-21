Тыщенко Анатолий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тыщенко Анатолий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1976

Дочь: Тыщенко Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шлаева Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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