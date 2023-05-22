(Романова) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1968
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1968
Отец: не указан
Мать: Романова Анна Романовна
Место жительства
Около 2023
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виктория Игоревна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Игоревна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно