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(Романова) Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1968

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1968

Отец: не указан

Мать: Романова Анна Романовна

Место жительства
Около 2023
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виктория Игоревна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Игоревна

Отец ребёнка: не указан

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно