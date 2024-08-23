Рыбина Акулина Малахиевна?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Вороново, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыбин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
21.10.1912
Сын: Рыбин Яков Петрович
Отец ребёнка: Рыбин Пётр Иванович
Смерть
Неизвестно