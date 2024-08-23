Рыбина Акулина Малахиевна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбина Акулина Малахиевна?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1893 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Вороново, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбин Пётр Иванович

Рождение ребёнка
21.10.1912

Сын: Рыбин Яков Петрович

Отец ребёнка: Рыбин Пётр Иванович

Смерть
Неизвестно

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