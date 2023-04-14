Анфиногенов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнфиногенов Петр

Анфиногенов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шушунова Екатерина

Мать ребёнка: Анфиногенова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курдюкова-Наумова Лидия

Мать ребёнка: Анфиногенова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анфиногенов Александр

Мать ребёнка: Анфиногенова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анфиногенов Анатолий

Мать ребёнка: Анфиногенова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анфиногенова Мария

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close