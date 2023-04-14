Анфиногенов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шушунова Екатерина
Мать ребёнка: Анфиногенова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курдюкова-Наумова Лидия
Мать ребёнка: Анфиногенова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анфиногенова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анфиногенов Анатолий
Мать ребёнка: Анфиногенова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анфиногенова Мария
Смерть
Неизвестно