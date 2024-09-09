Прокофьева (Вирфель) Татьяна Робертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева (Вирфель) Татьяна Робертовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1955 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.12.1977

Муж: Прокофьев Вячеслав Иванович

Рождение ребёнка
22.04.1978

Сын: Прокофьев Евгений

Отец ребёнка: Прокофьев Вячеслав Иванович

Демянск, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
16.11.1987

Дочь: Одинцова (Прокофьева) Александра

Отец ребёнка: Прокофьев Вячеслав Иванович

Демянск, Демянский муниципальный район, Новгородская область

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