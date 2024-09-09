Прокофьева (Вирфель) Татьяна Робертовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.12.1977
Рождение ребёнка
22.04.1978
Сын: Прокофьев Евгений
Отец ребёнка: Прокофьев Вячеслав Иванович
Рождение ребёнка
16.11.1987
Дочь: Одинцова (Прокофьева) Александра
Отец ребёнка: Прокофьев Вячеслав Иванович