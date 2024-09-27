Лукерья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савва Вавилович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Демид Саввин
Отец ребёнка: Савва Вавилович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Наталья Саввинова
Отец ребёнка: Савва Вавилович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Александра Саввинова
Отец ребёнка: Савва Вавилович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Иван Саввин
Отец ребёнка: Савва Вавилович
Смерть
Неизвестно