Лукерья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савва Вавилович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Демид Саввин

Отец ребёнка: Савва Вавилович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Наталья Саввинова

Отец ребёнка: Савва Вавилович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Александра Саввинова

Отец ребёнка: Савва Вавилович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Иван Саввин

Отец ребёнка: Савва Вавилович

Смерть
Неизвестно

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