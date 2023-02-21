Денисова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапрыкин Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: Сапрыкин Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапрыкина Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Сапрыкин Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапрыкин Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапрыкин Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Сапрыкин Юрий

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