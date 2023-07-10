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Юрин Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Юрин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Юрин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Юрина Агафья Трифоновна

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Крышева Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Юрина Агафья Трифоновна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Домна Васильевна

Мать ребёнка: Юрина Агафья Трифоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрина Агафья Трифоновна

Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно