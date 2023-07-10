Юрин Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Юрин Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Юрин Иван Васильевич
Мать ребёнка: Юрина Агафья Трифоновна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Крышева Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Юрина Агафья Трифоновна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Домна Васильевна
Мать ребёнка: Юрина Агафья Трифоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрина Агафья Трифоновна
Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно